В США подводят итоги выборов, у нас к ним только готовятся - эксперт о выборах в Мажилис

Во время праймериз было получено много наказов избирателей.

Политолог Марат Шибутов высказался о подготовке партий к выборам депутатов в Мажилис Парламента, передает zakon.kz.

Съезд партии "Ак Жол" состоится 20 ноября, у КНПК съезд будет 11 ноября, а у "Нур Отана" 25 ноября. Регистрация партийных списков на выборы начинается 10 ноября и продлится до 10 декабря. Затем начнется агитация.

Почему у "Нур Отана" съезд позже всех? Потому что c 10 по 17 ноября будут проходить региональные партийные конференции с формированием списков на выборы - будут отбирать списки в маслихаты и мажилис. В Алматы конференция состоится 11 ноября и посмотрим кто войдет окончательно в списки. Это для меня лично будет очень интересно - если будет трансляция посмотрю обязательно, - написал Шибутов в Facebook.

Политолог отметил, что во время праймериз было получено много наказов избирателей.

Насколько я знаю, 80% предложений были учтены. Набор достаточно отражающий потребности граждан. Вопросы по строительству и ремонту жилья, дорог внутри населенных пунктов (26%); строительству и ремонту школ и больниц (8%); обеспечению питьевой водой (7%); поддержке молодежи (6%); поддержке предпринимателей (5%); обеспечению качественным интернетом и сотовой связью (5%); уличному освещению, благоустройству дворов, установке детских и спортивных площадок (4%); озеленению, строительству полигонов ТБО (3%), - перечислил он.

Марат Шибутов также поинтересовался, сколько действующих депутатов Мажилиса пройдет через конференции, а также кто войдет в республиканскую и региональные квоты без отбора.

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