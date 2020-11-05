Справки для оказания соцпомощи детям из Фонда всеобуча будут выдавать в центрах занятости

Ранее для оказания вышеуказанной помощи соцработники сферы образования собирали сведения о доходах заявителей и рассчитывали среднедушевой доход вручную.

С середины ноября текущего года центры занятости населения (далее – ЦЗН) будут предоставлять справку о том, что заявитель не является получателем адресной социальной помощи, но имеет доход ниже прожиточного минимума.

Данный документ необходим для оказания социальной помощи школьникам из Фонда всеобуча.

Соответствующее решение было озвучено на совещании с участием представителей Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства образования и науки РК.

Ранее для оказания вышеуказанной помощи соцработники сферы образования собирали сведения о доходах заявителей и рассчитывали среднедушевой доход вручную.

Передача функции под курацию МТЗСН РК позволит минимизировать обращение граждан в госорганы и разгрузить социальных работников сферы образования.

ЦЗН, используя информационную систему МТСЗН РК "Е-халык", будут выдавать гражданам справки с указанием размера доходов ниже или выше прожиточного минимума.

Таким образом, в рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по цифровизации, будет обеспечено своевременное и упрощенное получение услуги.

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