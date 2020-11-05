Парламентские выборы: что рекомендует делать Минздрав

Всем участникам мероприятий рекомендуется предварительно пройти лабораторное обследование ПЦР-теста.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов озвучил рекомендации, разработанные для защиты здоровья граждан в период проведения парламентских выборов, передает корреспондент zakon.kz.

На стадии избирательного процесса выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, всем участникам рекомендуется обязательное соблюдение масочного режима, ношение одноразовых перчаток, использование антисептических средств для дезинфекции рук, соблюдение социальной дистанции между людьми, избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта, — сообщил Киясов на заседании ЦИК.

По его словам, при проведении съездов, конференций, заседаний рекомендуется принятие таких мер, как измерение температуры участников мероприятий посредством бесконтактных термометров, соблюдение масочного режима в течение всего периода проведении мероприятий.

Также рекомендуется обеспечить рассадку участников съезда, конференций и заседаний в зале с соблюдением социальной дистанции, а при заполнении и подписании соответствующих документов использовать личные ручки.

Обеспечение отдельных входов и выходов в помещение при технических возможностях здания. В случае отсутствия системы искусственной вентиляции, проведение регулярного проветривания помещения. Установка дистанционных разметок у входа и внутри помещения, — добавил главный санитарный врач.

Он добавил, что всем участникам мероприятий рекомендуется предварительно пройти лабораторное обследование ПЦР-теста. Тест следует сдать не ранее 72 часов до момента начала мероприятия.

Лиц с положительным результатом не рекомендуется допускать в помещения. Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в период организации и проведения мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты возлагается на организаторов мероприятий, — отметил Киясов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!