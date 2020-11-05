Горячие новости
Читайте также

Обвиненный в сотне убийств президент Косово ушел в отставку

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии.

Фото : rbk.ru5 ноября 2020, 18:11

Пятый президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи покидает свой пост, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, он объявил о своем решении на пресс-конференции.

Тачи покидает пост, чтобы предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тачи заявил, что таким образом делает шаг "для защиты целостности президентства".

По информации Лента, 24 июня на трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово заявили, что Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в 100 убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Помимо него, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам.

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии Косове (ОАК), которая боролась за независимость от Сербии. В начале 2016-го он стал президентом республики, до этого он был первым премьером республики. В 1998-1999 годах в результате военных действий на территории бывшей Югославии погибли более 10 тысяч человек, почти 2 тысячи из которых и сейчас считаются пропавшими без вести. Уточняется, что после 78-дневного вооруженного конфликта бои прекратились после нескольких авиационных атак НАТО в Сербии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Косово признали более 100 стран.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты