Обвиненный в сотне убийств президент Косово ушел в отставку

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии.

Пятый президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи покидает свой пост, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, он объявил о своем решении на пресс-конференции.

Тачи покидает пост, чтобы предстать перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тачи заявил, что таким образом делает шаг "для защиты целостности президентства".

По информации Лента, 24 июня на трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово заявили, что Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в 100 убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Помимо него, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам.

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии Косове (ОАК), которая боролась за независимость от Сербии. В начале 2016-го он стал президентом республики, до этого он был первым премьером республики. В 1998-1999 годах в результате военных действий на территории бывшей Югославии погибли более 10 тысяч человек, почти 2 тысячи из которых и сейчас считаются пропавшими без вести. Уточняется, что после 78-дневного вооруженного конфликта бои прекратились после нескольких авиационных атак НАТО в Сербии.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Косово признали более 100 стран.

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