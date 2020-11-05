Политики здесь нет - Лукашенко о закрытии границ Беларуси

Это временное решение.

Никакой политики в закрытии границ нет, это временная мера, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании, посвященном принимаемым мерам противодействия распространению вирусных инфекций, сообщает zakon.kz.

По информации Sputnik, власти Беларуси с 1 ноября ограничили пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом. Для граждан России, которые едут транзитом через территорию Беларуси в РФ, ограничений нет.

Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер - это временное решение, - сказал Лукашенко.

По словам президента, эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев.

Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уж многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем, - уточнил Лукашенко.

"Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним", - добавил белорусский лидер.

Напомним, ранее президент Беларуси не видел необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране, в марте он называл закрытие границы по всему миру "несусветной глупостью".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!