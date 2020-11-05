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Пышную свадьбу прервали полицейские в Туркестане

Празднество выявили во время рейда, когда проверялись все рестораны и кафе.

Фото : Polisia.kz5 ноября 2020, 19:39

Проведение тоя вынуждены были прервать полицейские Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Празднество выявили во время рейда, когда проверялись все рестораны и кафе города.

С организаторами и участниками свадебного мероприятия полицейские провели разъяснительные беседы, гостей распустили по домам. В отношении администратора заведения и организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

На территории Туркестанской области введен карантинный режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции среди населения.


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