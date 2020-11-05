Пышную свадьбу прервали полицейские в Туркестане
Празднество выявили во время рейда, когда проверялись все рестораны и кафе.
Проведение тоя вынуждены были прервать полицейские Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
Празднество выявили во время рейда, когда проверялись все рестораны и кафе города.
С организаторами и участниками свадебного мероприятия полицейские провели разъяснительные беседы, гостей распустили по домам. В отношении администратора заведения и организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
На территории Туркестанской области введен карантинный режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции среди населения.
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