Айгуль Соловьева призвала казахстанцев обеспечить законность выборов

Она уверена, что хартия за справедливые и честные выборы между всеми участниками выборного процесса позволит объединить независимых наблюдателей и провести выборы транспарентно и открыто.

Председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева говоря о предстоящих выборах в Казахстане провела параллели с выборами в США. О необходимости казахстанцам включиться в мониторинг по обеспечению законности электорального процесса она написала на своей странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

Все мы наблюдали за выборами в США и в Казахстане также начался электоральный период, по итогам которого мы получим новый Мажилис Парламента и маслихаты.

Я, как представитель третьего сектора и руководитель СМГ (специальной мониторинговой группы) проходящей антикоррупционную деятельность "Anticorruption SMG", знаю какое значение имеет общественный контроль. В своей работе мы руководствуемся принципами гласности, прозрачности, справедливости, добропорядочности, законности и превенции, - считает Айгуль Соловьева.

По ее словам, выборы являются краеугольным фактором, формирующим доверие граждан и выполняющим огромную роль в дальнейшем развитии страны. В связи с чем, сложно переоценить важность реализации функций независимых наблюдателей в этот период.

Надежда, что этот институт, способный отследить и обеспечить легитимность всего электорального процесса не покидает меня, поэтому, мы, как общественное движение в полной мере способны принять участие в его мониторинге. Миссии независимых наблюдателей - общепризнанный институт и в нашей стране хочется придать здоровый импульс и эффективный толчок для его дальнейшего развития. Думаю, что народ достоин, чтоб в Парламент и в маслихаты пришли грамотные, профессиональные люди, вызывающие уважение и доверие населения, переживающие за свой народ. Уверенна, что все в наших руках и мы сможем реально сформировать сервисное и ориентированное на потребности своих граждан представительные органы власти для улучшения жизни каждого человека в нашей стране! Призываю всех неравнодушных присоединиться к инициативе создания Хартии и включиться в мониторинг по обеспечению законности всего электорального процесса.

Она уверена, что хартия за справедливые и честные выборы между всеми участниками выборного процесса позволит объединить независимых наблюдателей и провести выборы транспарентно и открыто.

Вместе мы сила, которую мы сможем продемонстрировать на предстоящих выборах! Хартия даст нам сильный рычаг коммуникаций с ЦИК и партиями для лучшей организации и понимания значения миссии наблюдателей, а также не позволит игнорировать их результаты, - заключила Айгуль Соловьева.

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