В Павлодарской области увеличат число мониторинговых групп и усилят эпидрасследования

Абылкаир Скаков заслушал отчеты акимов городов и районов, а также главных врачей медучреждений.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел заседание оперативного штаба по противодействию COVID-19. Во время рабочей встречи, прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе: 50 новых случаев КВИ за минувшие сутки, это один из наиболее высоких показателей по Казахстану, сообщает zakon.kz.

Абылкаир Скаков заслушал отчеты акимов городов и районов, а также главных врачей медучреждений. Глава региона поручил принять безотлагательные меры по усилению контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах скопления людей, медицинских организациях и среди работников мобильных бригад, выезжающих на дом к пациентам. Аким Павлодарской области также поручил вдвое увеличить количество мониторинговых групп, отслеживающих соблюдение мер эпидбезопасности.

Особое внимание обращаю на вопросы качества эпидемиологических расследований, - обратился глава региона к руководству ДККБТУ. – Необходимо максимально тщательно отслеживать все цепочки передачи инфекции и достоверно устанавливать ее очаги.

С 9 ноября, напомним, для недопущения распространения КВИ в регионе введут дополнительные карантинные меры, в том числе установят блокпосты по периметру Павлодара. Планируется, что постановление главного государственного санитарного врача области будет принято завтра, 6 ноября. Так, на заседании оперштаба обсудили вопросы касательно организации работы блокпостов, "зеленого коридора", объектов общепита и МСБ, общественного транспорта и др. Абылкаир Скаков потребовал, чтобы в готовящемся постановлении были четкие ответы на вопросы, возникающие сейчас у жителей области в связи с ожидающимися изменениями.

Аким области поручил всем задействованным госорганам провести онлайн-брифинги для разъяснения новых мер, как только они будут введены постановлением главного государственного санврача региона, - говорится в сообщении пресс-службы акима Павлодарской области.

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