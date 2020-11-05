В городском суде Таразе мужчина угрожал гранатой

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере.

Утром 5 ноября в фойе административного здания Таразского городского суда зашел мужчина и пригрозил взорвать гранату, якобы находящуюся у него в сумке, сообщает zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области.

В сумке задержанного никаких взрывных устройств, гранат и иных боеприпасов не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Подозреваемый помещен в Жамбылский областной психоневрологический диспансер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!