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В городском суде Таразе мужчина угрожал гранатой

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере.

Фото : Head Topics5 ноября 2020, 21:31

Утром 5 ноября в фойе административного здания Таразского городского суда зашел мужчина и пригрозил взорвать гранату, якобы находящуюся у него в сумке, сообщает zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области.

В сумке задержанного никаких взрывных устройств, гранат и иных боеприпасов не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Подозреваемый помещен в Жамбылский областной психоневрологический диспансер.


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