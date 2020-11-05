В городском суде Таразе мужчина угрожал гранатой
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере.
Утром 5 ноября в фойе административного здания Таразского городского суда зашел мужчина и пригрозил взорвать гранату, якобы находящуюся у него в сумке, сообщает zakon.kz.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области.
В сумке задержанного никаких взрывных устройств, гранат и иных боеприпасов не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Подозреваемый помещен в Жамбылский областной психоневрологический диспансер.
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