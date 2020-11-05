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Это дезинформация – Комитет СЭК Минздрава о "незаконных штрафах за отсутствие маски"

Штрафы налагаются в законном порядке согласно Кодексу об административных правонарушениях. Призываем не верить подобной информации и соблюдать масочный режим, - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Фото : eg.ru5 ноября 2020, 22:21

В соцсетях Казахстана распространяется видео, на котором женщина в видеообращении утверждает, что штрафы за отсутствие медицинских масок незаконны, сообщает zakon.kz.

По ее утверждению, постановление главного государственного врача не является ни законодательным актом, ни техническим регламентом, ни гигиеническим нормативом. А само постановление должно соответствовать требованиям, изложенным в статье 63 Закона О правовых актах РК.

Видео просят поделиться и даже предъявить его полицейским, если они вас остановят за отсутствие маски.

В пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на запрос zakon.kz прокомментировать это видео, назвали его "дезинформационным" и отметили, что подобные "сведения" распространяются не первый раз.

Постановления главных санитарных врачей урегулированы Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения", они должны исполняться в обязательном порядке при распространении инфекционных заболеваний. Штрафы налагаются в законном порядке согласно Кодексу об административных правонарушениях. Мы призываем не верить подобной информации и соблюдать масочный режим, - сказал представитель Комитета.


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