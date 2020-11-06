Зажег спичку и все вспыхнуло - многоквартирный дом в Шымкенте едва не взлетел на воздух

Парня госпитализировали с сильными ожогами. Выяснилось, что квартиру нового многоэтажного дома подключили к газу незаконно.

Многоквартирный жилой дом в Шымкенте едва не взлетел на воздух, сообщает zakon.kz.

Сильно пострадал 25-лентй парень, собиравшийся покурить на балконе, передает КТК.

Его госпитализировали с сильными ожогами.

Ожоги у него, второй и третьей степени – 45% поверхности тела, лица, верхних конечностей, туловища, нижних конечностей. Состояние тяжелое, поэтому больной госпитализирован в реанимационное отделение, - говорит врач-реаниматолог Бакыттас Кайып.

Парень сумел рассказать, что он около 7 утра вышел на балкон, зажег спичку, чтобы прикурить и вокруг все вспыхнуло. Пожара не было, но на нем сгорела одежда. Хлопком выбило окна.

Еще двое парней, находившихся в квартире, не пострадали. Через полчаса на место были стянуты все экстренные службы. Выяснилось, что квартиру нового многоэтажного дома подключили к газу незаконно.

Рабочая группа выяснила, что данная квартира ранее не обращалась в "КазТрансГаз Аймак" для подключения. То есть, нарушая закон, они самовольно подключены к газовой системе. Владелец данной квартиры привел, во-первых, подверг опасности своих жильцов данной квартиры и жильцов этого дома, - объяснил руководитель отдела АО "КазТрансГаз Аймак" Женис Куанышбеков

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