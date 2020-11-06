Застройщик в Актау продал одну квартиру нескольким клиентам

Дольщики вышли на мирный митинг к областному акимату. Но чиновники говорят, что вина покупателей в этой ситуации тоже есть. Перед сделкой надо тщательно изучать документы застройщика.

Встреча актауских дольщиков с чиновниками едва не закончилась дракой. Возмущенные люди требуют наказать застройщика, проходящего по уголовному делу, сообщает zakon.kz.

Люди вложили миллионы тенге, но дом уже несколько лет не могут достроить. Выяснилось, что одну квартиру продали сразу нескольким клиентам, передает Astana TV.

Вкладчики ЖК "Гаухар ТАС" с прошлого года ждут обещанного жилья. Недостроенное четырехэтажное здание обнесено забором.

Вот этих домов здесь в помине не было, была пустая степь. Со временем смотрю уже, и дома поднимаются, а наш дом так и стоит. Я звоню, жду, они говорят, строим, скоро будем, подождите, карантин. Пандемия, потом блоков не было, - рассказывает дольщик Люция Зиятова.

Пока вкладчики ждали, компания-застройщик продала одну квартиру нескольким желающим.

Вот лично сейчас на мою жилплощадь претендует еще одна. Я ей позвонила вчера, мне сказали, что они отдали деньги в июне 2019 года, а я в феврале этого года. Говорят, в 19а, пять человек на квартиру, - сообщает дольщик Светлана Мамбетова.

Людей обманывает, что деньги вернет. Он даже последний раз 27 октября продал квартиру за 5 миллионов. И он меняет офисы, чтоб люди не знали. Покупателей он зовет в другой офис, а кто с ним судится, они приходят в старый офис, - утверждает дольщик Баян Умбетова.

Доведенные до отчаяния дольщики, а это почти триста человек, вышли на мирный митинг к областному акимату. Но чиновники говорят, во-первых, вина покупателей в этой ситуации тоже есть. Мол, перед сделкой нужно тщательно изучать документы застройщика. Во-вторых, у власть имущих руки связаны законом.

Соответствующими органами были несколько раз привлечена данная компания к административной ответственности. И нами было подано в судебные органы по данному строительству. Это максимальные меры, которые принимаются в рамках закона, - объясняет руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата города Актау Бекнур Балиулы.

На застройщика возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Глава компании под подпиской о невыезде. И вопрос новоселья или возврата денег не закрыт.

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