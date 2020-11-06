6 ноября местами по РК ожидаются дожди, туман и усиление ветра
Лишь на севере, западе и юго-западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (преимущественно дождь).
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 ноября, сообщает zakon.kz.
На большую часть территории Казахстана по-прежнему оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, западе и юго-западе страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (преимущественно дождь), - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере - гололед.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Павлодаркой области - гололед.
В Акмолинской, ночью в Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами - туман.
В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, ночью в Актюбинской областях местами, на западе Атырауской области ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 5°, облачно.
Прогноз погоды на 6 ноября.
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