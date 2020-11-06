ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Резолюцией также предлагается председателю Генеральной Ассамблеи провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах войны.

Организация Объединенных наций (ООН) по инициативе России провозгласила 8 и 9 мая Всемирными днями памяти жертв Второй мировой войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в резолюции организации, принятой в четверг, 5 ноября.

Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

Резолюцией также предлагается председателю Генеральной Ассамблеи провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах войны.

Кроме того, в тексте содержится призыв к генсеку ООН "довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов и организаций системы ООН и принять необходимые меры по ее осуществлению".

Эта война, беспрецедентная по своим масштабам и жестокости, обернулась огромной трагедией для народов всего мира, Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь, — заявил при обсуждении резолюции заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Он напомнил, что в последние годы Генассамблея проводила торжественные заседания в память о войне в мае, однако в этом году пандемия коронавируса не позволила это сделать. В связи с этим Россия предложила созвать такое заседание в декабре, уточнил дипломат.

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