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SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

Фото : zakon.kz.6 ноября 2020, 07:12

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию вели на компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Специалистам удалось вернуть на Землю первую ступень носителя.

Она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Флорида. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS третьего поколения был запущен в декабре 2018 года.


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