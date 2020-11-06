Когда закончится подсчет голосов, рассказали в Джорджии

Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США.

Подсчет голосов в ключевом для американских президентских выборов спорном штате Джорджия завершится через 10 дней после прошедшего 3 ноября голосования, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.

Мы ожидаем, что подсчет бюллетеней будет завершен через 10 дней после дня выборов, - сказал он.

Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. При этом после подсчета 99% голосов между кандидатами минимальная разница в 12,7 тысяч голосов: у Дональда Трампа 49,5%, у Джо Байдена - 49,3%. Штаб Трампа при этом подал иск в суд Джорджия с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена - Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - 6 выборщиков.

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