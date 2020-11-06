"Госпожа Правда" Наталья Годунова рассказала о своей работе

Перед Счетным комитетом ставятся новые задачи, и его функционал ежегодно расширяется.

Перед Счетным комитетом ставятся новые задачи, и его функционал ежегодно расширяется. В каком направлении? Какие системные проблемы уже удалось решить? Почему сократилось число аудитов Счетного комитета? Почему Счетный комитет практически перестал публиковать информацию об итогах аудитов на своем официальном сайте? Насколько эффективна деятельность ревизионных комиссий?

Об этом и другом читайте в эксклюзивном интервью с председателем Счетного комитета Натальей Годуновой, сообщает zакоn.kz.

- Последние годы Счетный комитет поднимает много системных проблем. И мы знаем, что эти вопросы не просто обозначаются, но и предлагаются конкретные механизмы их решения. Что-нибудь все-таки удалось реализовать или наша государственная машина стала совсем неповоротливая?

- Наверное, и мы стали более настойчивы, и государственная машина – более гибкой.

Во-первых, поэтапно решается вопрос обеспечения взаимоувязки бюджетного и стратегического планирования. В МНЭ формируются поправки в Бюджетный кодекс. Они кардинально изменят подходы в планировании общенациональных целей и их обеспечение финансовыми ресурсами.

Уже реализовано требование (в Бюджетном кодексе) по формированию расчетов расходов по каждой бюджетной программе того или иного министерства с описанием (в том числе количественным) ожидаемого результата. То есть можно будет проследить эффективность каждого вложенного тенге. Для нас это ключевой момент!

Во-вторых, завершается работа по выстраиванию каскадирования целевых индикаторов документов, системы государственного планирования в нижестоящих документах.

Правительством утверждена стратегическая карта ключевых национальных индикаторов.

Сейчас обсуждается вопрос по закреплению таких показателей и в стратегиях и планах развития национальных компаний.

В-третьих, регламентировано требование по обязательной оценки реализации любой государственной программы до ее постановки на утрату.

Более того, установлен запрет на досрочную постановку на утрату госпрограмм и корректировку их показателей в последний год реализации, как это очень часто бывает. Не можем исполнить то, что запланировали – давайте быстро снизим плановые показатели и обеспечим их перевыполнение!

Также введена обязательная промежуточная оценка реализации программных документов не реже чем за два-три года с начала их реализации.

В-четвертых, уже четвертый год Счетный комитет дает оценку проекта республиканского бюджета на трехлетний период. Это позволяет до принятия бюджета внести коррективы, тем самым предотвратив неэффективное использование государственных ресурсов. В 2017 году нами были даны рекомендации по перераспределению 258 млрд. тенге, в 2018 году - 620 млрд. тенге, в 2019 году - 878 млрд. тенге, в 2020 – 1 710 млрд. тенге. Парламент по всем этим суммам достаточно жестко спрашивает с министерств и руководителей других центральных государственных органов.

В-пятых, налажен учет использования средств Национального фонда и республиканского бюджета в субъектах квазигосударственного сектора.

Введен контрольный счет наличности для организаций квазигоссектора. Теперь деньги выделяются только после того, как выполнены работы, для которых средства предназначались. Думаю, вы помните, этот вопрос бесчисленное количество раз поднимался на самых разных уровнях, а десятки миллиардов государственных тенге так и продолжали мертвым грузом лежать на депозитах банков второго уровня.

Для национальных холдингов и компаний введена бюджетная отчетность для обеспечения прозрачности и эффективности расходования государственных средств. Это позволит проследить степень участия квазигоссектора в реализации индустриальных и инфраструктурных проектов.

В-шестых, главой государства поддержана инициатива Счетного комитета по унификации подходов к проведению закупок всеми субъектами квазигосударственного сектора, как и в государственном секторе. А это порядка 6 трлн. тенге ежегодно только в трех крупных холдингах (ФНБ "Самрук-Казына", НУХ "Байтерек" и "КазАгро").

Сейчас ведется разработка отдельного законодательного акта.

Наряду с этим усилена ответственность госорганов и квазигоссектора за эффективное планирование и использование бюджетных средств. Такая норма была закреплена в Кодексе об административных правонарушениях и Бюджетном кодексе. То есть будут налагаться штрафы, причем на первых руководителей.

- Как известно, в 2018 году Счетный комитет провел разгромный аудит по вопросу управления водными ресурсами. И хотя было доступно немного информации, общественности известно о последовавших за этим уголовных делах. Из чего понятно, что ситуация по использованию государственных ресурсов и активов в отрасли – критичная.

- Очевидно, что вами были даны конкретные предписания по исправлению ситуации. Что-то сделано за это время по поручениям Счетного комитета?

- Да, действительно, было установлено много системных проблем. Благодаря тому, что Елбасы было проведено специальное заседание Совета Безопасности по этому вопросу, лед тронулся.

Вопросы по обеспечению комплексного развития отрасли и контроля за эффективным управлением таким стратегическим ресурсом как вода начали решаться системно и целенаправленно. Результаты аудита были предметом рассмотрения и в Парламенте.

Был определен государственный орган, ответственный за стратегическое развитие и управление водными ресурсами в лице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.(Справочно: Ранее отсутствовало ведомство по выработке единой политики по эффективному управлению водными ресурсами, а реализационные функции были рассредоточены и потеряны в недрах министерств сельского хозяйства, индустрии и других государственных органах).

По итогам аудита внесен ряд поправок в Водный кодекс и иное законодательство, в рамках которых урегулированы вопросы:

- по координации субъектов водных отношений, которые ведут учет, мониторинг гидротехнических сооружений, водопользователей и органов, осуществляющих государственный контроль в сфере водных ресурсов;

- водопользования из подземных источников на основании разрешения на специальное водопользование, вне зависимости от объема забора воды;

- распространения государственного контроля водного фонда не только на крупные государственные объекты, но и другие рисковые объекты, находящиеся в частной собственности;

- производства работ по очистке каналов, коллекторов в земляном русле и др.

За этими нормами - безопасность объектов водного фонда и гидросооружений.

Практически всеми регионами (кроме г.Нур-Султан) проведена инвентаризация земель водного фонда.

Профильным министерством разработан проект Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы, в которую включены мероприятия по ликвидации бесхозных гидрогеологических скважин.

Ведется работа по созданию Гидрогеологической карты, завершение которой предусматривается в 2022 году.

В связи с отсутствием финансирования затруднена работа по приемке Единой автоматизированной информационной системы учета водных ресурсов в промышленную эксплуатацию, с дальнейшей интеграцией с информационными системами госорганов, задействованных в государственном учете водных ресурсов, государственном мониторинге водных объектов и государственном водном кадастре.

Аналогично из-за недостаточности выделения финансовых средств КВР не проведена работа по разработке технических паспортов по 817 водохозяйственным сооружениям, что составляет пятую часть всех объектов.

Работа продолжается. Вопрос находится на контроле и в Совете безопасности, и у нас.

- Недавно завершился аудит эффективности использования государственных ресурсов по городу Нур-Султан. Ну, по проекту LRT ситуация известная. А что по другим направлениям деятельности акимата столицы?

- В нашей столице очень многое делается. Но, видимо, большой объем ресурсов, которые необходимо ежегодно осваивать, является причиной отдельных финансовых нарушений. Хотя, наверное, это не оправдание.

Как и в других регионах, в городе Нур-Султане по итогам аудита за 2018–2020 годы выявлены финансовые нарушения на сумму 10,8 млрд тенге, из них бухучет – 2,5 млрд, неэффективное использование бюджетных средств – более 21 млрд, неэффективное планирование – свыше 36,5 млрд тенге.

Материалы по 12 фактам с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.

В правоохранительные органы планируется передать материалы аудита в ТОО "Елорда курылыс компаниясы", которое является подведомственным акимату и занимается завершением строительства проблемного жилья. Это связано с неисполнением принятых обязательств по завершению строительства и приобретением земельных участков по завышенной стоимости (4,3 га с превышением кадастровой стоимости более чем в 40 раз или на 469 млн тенге).

Есть оплата и за невыполненные и некачественно выполненные работы (на 109 млн тенге), завышение оплаты авторского и технического надзора (103 млн тенге).

Построенные в 2018–2019 годы 20 объектов и 298 квартир на общую сумму 28,9 млрд тенге не приняты в коммунальную собственность города.

Есть и долгострои.

Мы все знаем проблему с подтоплениями улиц столицы в период обильных осадков. Так вот, строительство 6 объектов ливневой канализации и водоснабжения с затратами в объеме 4,4 млрд тенге до настоящего времени не завершено. Три таких проекта реализуются с 2010 года.

С 2018 года заморожено строительство ТЭЦ-3. В настоящее время проводится корректировка ПСД. Перечисленный аванс в объеме порядка 7 млрд тенге более двух лет находится в распоряжении подрядной организации (ТОО "Центрказэнергомонтаж").

Отдельные факты отмечены по использованию антикризисных средств. Пока нет четкого понимания по дальнейшему применению возведенной в период пандемии модульной инфекционной больницы за 5,5 млрд тенге. Будет ли она утилизирована или реконструирована с дальнейшим использованием для лечения социально опасных инфекций?

Есть проблемы. Это касается государственной поддержки граждан из социально-уязвимой категории населения в части возмещения коммунальных услуг в период объявления чрезвычайного положения.

Юридические документы недоработаны, информирование населения запоздало. В результате не воспользовались получением компенсации 40 тысяч человек или 73%. Остались неиспользованными 1,2 млрд тенге. Мера поддержки завершена, а средства на момент аудита не были возвращены в бюджет.

- Вы уже говорили о том, что сделано. А что не получается решить по тем или иным причинам?

- Обозначу только один, но очень важный вопрос – вопрос расчета субвенций регионам или как они сейчас называются трансфертов общего характера. Недавно мы завершили аудит эффективности в Министерстве национальной экономики по этой теме.

Согласитесь, вопрос распределения субвенций – это вопрос выравнивания условий жизни населения в разных регионах. А действующие правила формирования субвенций не позволяют эффективно решать эту задачу.

И, по нашему мнению, само распределение происходит у нас субъективно, в основном исходя из формальной готовности документов и пробивной силы акиматов. Трансферты планируются без глубокого анализа актуальной потребности и достоверного обоснования. Каким-то регионам дали сверх потребности, каким-то недодали.

Инвентаризация состояния социальной и инженерной инфраструктуры в регионах никогда не проводилась. А ведь именно это должно быть базой для исчисления дотаций регионам.

Что касается роли центральных госорганов в этих вопросах, то они часто самоустраняются от контроля за эффективным и рациональным использованием этих средств. И в большей степени потому, что обеспечить прозрачность их расходования при текущей методике невозможно.

Нами дан ряд рекомендаций правительству, в том числе по кардинальному изменению самих правил прогнозирования субвенций. Рассчитываем на конструктивную позицию наших коллег из министерств национальной экономики и финансов с тем, чтобы сделать этот процесс справедливым, прозрачным и, что самое главное, отвечающим общенациональным целям.

- Почему сократилось число аудитов Счетного комитета? Это связано с необходимостью исполнять новые функции или по какой-то другой причине?

- Действительно, в прошлом году было проведено 20 аудитов, что на 3 аудита меньше по сравнению с 2018 годом. Однако аудированная сумма возросла с 5 до 34 трлн тенге, то есть практически в семь раз. Выросла сумма выявляемых нарушений с 430 млрд до 1,2 трлн тенге. Это финансовые нарушения и нарушения актов субъектов квазигоссектора. Но преобладающий объем - 97% относится к неэффективному планированию и использованию бюджетных средств, активов государства.

За 9 месяцев текущего года, несмотря на ограничения, связанные с карантином, проверено более 37 трлн тенге. Выявлено 387 млрд тенге различных нарушений, из них финансовых – почти 60 млрд тенге.

Для справедливости необходимо сказать, что такая динамика связана со смещением акцентов в работе Счетного комитета. С переходом на государственный аудит Счетный комитет все больше уделяет внимание эффективности управления национальными ресурсами. На это акцентирует внимание и глава государства.

Перед нами ставятся новые задачи, и наш функционал ежегодно расширяется. Ранее мы осуществляли контроль только за использованием средств республиканского бюджета. Сейчас мандат Счетного комитета намного шире. Аудиту подлежат средства Национального фонда, активы квазигосударственного сектора. Как я уже говорила, нами проводится предварительная оценка проекта республиканского бюджета.

С 2020 года арсенал компетенций вновь существенно расширился.

В этом году мы впервые провели аудит консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета. По поручению Администрации Президента провели работу по ежегодной оценке эффективности деятельности государственных органов. Завершаем обобщение результатов по рейтингу акимов по легкости ведения бизнеса и оценке результативности.

С июля этого года Счетный комитет был определен рабочим органом Комиссии по мониторингу за расходованием средств Национального фонда. Это новая задача, переданная нам от Национального Банка.

Как видите, фронт работы обширный. Под пристальным вниманием Счетного комитета большие национальные ресурсы. Конечно, чтобы качественно справиться с таким спектром задач, нам нужны современные подходы в управлении, высококвалифицированные кадры.

Поэтому в Послании Президента страны 1 сентября 2020 года было отмечена необходимость дальнейшего усиления Счетного комитета. Основные подходы уже выработаны. Это и финансовая независимость, и вопросы кадрового укрепления, а также беспрепятственный доступ ко всей бюджетной информации. К сожалению, со стороны заинтересованных государственных органов исполнение данного поручения пока затягивается.

- Почему Счетный комитет практически перестал публиковать информацию об итогах аудитов на своем официальном сайте? Только на ваших отчетах в Парламенте понимаешь, какая большая и разноплановая проводится работа.

- Да потому, что к нашему большому сожалению, средства массовой информации даже из пресс-релизов вырывают исключительно негативные или, как они сами говорят, жареные факты, и публикуют только их. Еще хуже, если журналист, не имеющий ни экономического, ни финансового образования, начинает эти факты интерпретировать. Тут уж от реальной ситуации вообще мало что остается.

Мы готовы активно работать со средствами массовой информации, которые будут представлять обществу объективную, а не вырванную из контекста информацию. Вспомните совещание по итогам государственного аудита по Актюбинской области. На заседании Счетного комитета отмечалось об улучшении финансовой дисциплины в регионе. Нарушения снизились кратно, в три раза. Нарушения бухгалтерского учета и вовсе были сведены к нулю. А в прессе прозвучало про "многомиллионные нарушения".

- В Сенате периодически возникает вопрос о деятельности ревизионных комиссий в регионах. Насколько, на ваш взгляд, они эффективны?

- Во-первых, надо сказать, что ревизионные комиссии (а их сейчас 17) у нас выпали из системы госуправления, они сейчас никому не подотчетны и не подконтрольны, у маслихатов их забрали. В систему местных исполнительных органов они не включены. И это правильно. Вертикали с центром у них тоже нет. Получается, они существуют сами по себе.

По закону председатель СК возглавляет Координационный совет всех органов госаудита, содействует обучению работников и осуществляет методологическое руководство деятельностью ревизионных комиссий. Пользуясь этим, мы стараемся помочь им правильно выстроить свою работу.

Могу сказать одно. Сегодня деятельность ревкомов эффективнее, чем, скажем, три года назад. До 2018 года в работе ревизионных комиссий отсутствовал унифицированный подход к организации аудиторской деятельности. Работали, как умели, каждый по-своему. Фактически не проводился аудит эффективности, который является ключевым для органов внешнего госаудита.

За 2018–2019 годы были разработаны все необходимые для работы ревкомов методологические документы. Это позволило унифицировать их работу во всей республике, обеспечив признание результатов проведенных ими аудитов в полном объеме.

Если раньше, более десяти лет назад, каждая ревизионная комиссия проводила в год в среднем по 1-2 аудита, то, например, в прошлом году ревкомы провели в среднем по 20 аудитов. Аудированная сумма возросла до 3,8 трлн тенге в год, тогда как ранее она не превышала нескольких миллионов тенге.

За 9 месяцев текущего года, несмотря на ограничения, связанные с карантином, проверено почти 1,3 тыс. объектов с суммой охвата аудитом 1,6 трлн тенге. При этом все - и депутаты, и эксперты, и мы сходимся в одном: необходимо повышать роль ревизионных комиссий, поскольку только они могут проводить внешний аудит эффективности использования местных бюджетов. А это ни много ни мало - порядка 6,2 трлн тенге (в 2019 году). А для этого необходимо повышение квалификации государственных аудиторов.

По поручению главы государства, заработная плата государственных аудиторов Счетного комитета, имеющих международную квалификацию, в этом году повышена на 70%. Это сделано и для ревизионных комиссий. Мы активно помогаем в обучении их сотрудников, в том числе по международной программе Сертифицированного института государственных финансов и бухгалтерского учета CIPFA (Великобритания).

- Какие аудиты проводит Счетный комитет сейчас и что интересного будет в обозримой перспективе?

- Нами продолжаются аудиты эффективности управления активами субъектов квазигосударственного сектора. Мы уже приступили к проверке АО "Национальная компания "Казмунайгаз" и его отдельных дочерних организаций, АО "Национальная атомная компания "Казатомпром". Запланированы аудиторские мероприятия в АО "Казпочта". В 2021 году планируются интересные аудиты по управлению земельными ресурсами, использованию трансграничных водных ресурсов. Не останутся без внимания вопросы теневой экономики, государственная программа "Цифровой Казахстан".

- Ну и последний вопрос: как вам больше нравится, когда вас называют "железная леди" или "госпожа правда"?

- Мне вообще прозвища не очень нравятся. Но если выбирать из этих двух, то я бы выбрала, второе.

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