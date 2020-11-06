Центральный проспект в Алматы с утра парализовало

Живущие в нижней части и за городом люди сегодня наверняка опоздали на работу.

Многие алматинцы в пятницу утром наверняка опоздали на работу. Причина в аварии на пр. Сейфуллина, по которому многие жители пригорода и нижней части Алматы добираются на работу, передает zakon.kz.

Утром 6 ноября в южном направлении по Сейфуллина, перед пр. Райымбека произошла авария на троллейбусных линиях электропередач. По состоянию на 8.30 утра там велись ремонтные работы. В связи с этим движение по проспекту в южном направлении было парализовано. Пробка образовалась с пр. Рыскулова и ниже.

Также возникли проблемы и с движением троллейбусов в обоих направлениях.

В "Алматыэлектротранс" сообщили, что было отключено напряжение по пр. Сейфулина, от пр. Райымбека до БАКа - из зажима вышла троллея. Идут восстановительные работы.

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