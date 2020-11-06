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Пенсионерка с сыном и внуком погибли при пожаре в Таразе

Для тушения пожара выезжали пожарные в количестве 21 человек и 5 единиц техники.

Фото : Almaty.tv6 ноября 2020, 09:01

Три человека погибли при пожаре в городе Тараз Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Жертвами несчастного случая стали граждане 1936, 1960 и 1982 года рождения, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По предварительным данным, пожилая женщина и ее сын отравились продуктами горения при пожаре, а внук, проживавший рядом в летней кухне, пытаясь спасти родственников до прибытия противопожарной службы, получил отравление угарным газом и тоже погиб.

Сообщение в Дежурную часть Департамента по ЧС поступило в 3 часа 26 минут. Для тушения пожара в выезжали пожарные в количестве 21 человек и 5 единиц техники. Пожар ликвидирован силами Службы пожаротушения в 4 часа 24 минуты.


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