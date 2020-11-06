Moody’s повысило рейтинг Kaspi Bank и улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный"

Решение Moody’s еще раз подтверждает высокую надежность Kaspi - Ломтадзе.

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз Kaspi Bank по долгосрочным депозитным рейтингам и общий прогноз со "стабильного" на "позитивный". Moody’s также повысило долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале с A2.kz до A1.kz.

Решение международного рейтингового агентства Moody’s изменить прогноз на "позитивный" и повысить рейтинг депозитов по национальной шкале еще раз подтверждает высокую надежность Kaspi. В основе нашего успеха находится cуперприложение Kaspi.kz, которое стало неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Именно с помощью нашего мобильного приложения мы продолжаем развивать инновационные онлайн сервисы для наших любимых клиентов и партнеров, тем самым ускоряя цифровую трансформацию Казахстана, - прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре наших инноваций находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 8 миллионов казахстанцев. С помощью супер-приложения Kaspi.kz наши клиенты делают онлайн платежи и переводы, управляют личными финансами и совершают выгодные покупки c доставкой. Каждый из почти 10 000 сотрудников Kaspi.kz ежедневно прикладывает все усилия, чтобы улучшать жизнь нашим любимым клиентам и постоянно удивлять нашими инновациями.

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