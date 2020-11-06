Еще один актив реализован в рамках плана приватизации "Самрук-Қазына"

Методом прямой адресной продажи ТОО "Транспортные технологии" (второй участник АРБЗ) приобрел 30% доли участия АО "Ремлокомотив" в уставном капитале АРБЗ.

На сумму 9,5 млрд тенге реализованы группой компаний "Самрук-Қазына" 30% доли участия в уставном капитале ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" (АРБЗ). Средства от реализации активов по программе приватизации будут распределены на основании решения Единственного акционера Фонда Правительства РК, сообщает zakon.kz.

Методом прямой адресной продажи ТОО "Транспортные технологии" (второй участник АРБЗ) приобрел 30% доли участия АО "Ремлокомотив" в уставном капитале АРБЗ.

Реализация некрупного актива осуществлена в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РК №1141 от 30.12.15 г.

На данный момент план приватизации, утвержденный правительством РК, завершен на 83%: реализовано – 87, реорганизовано – 11 и ликвидировано – 42. В настоящее время в процессе вывода участвуют 8 крупных активов и 20 некрупных активов АО "Самрук-Қазына".

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