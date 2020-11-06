В воскресенье не будут ходить автобусы в Нур-Султане

В понедельник автобусы снова будут курсировать.

8 ноября движение общественного транспорта приостанавливается на один день для проведения дезинфекционных работ, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

9 ноября автобусы снова будут курсировать.

Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, что вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом, – сообщили в компании City Transportation Systems

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