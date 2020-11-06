В воскресенье не будут ходить автобусы в Нур-Султане
В понедельник автобусы снова будут курсировать.
Фото : astana.gov.kz6 ноября 2020, 10:36
8 ноября движение общественного транспорта приостанавливается на один день для проведения дезинфекционных работ, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.
9 ноября автобусы снова будут курсировать.
Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, что вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом, – сообщили в компании City Transportation Systems
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046764-af43c425b9819aa38411ab4321080f4b
Сейчас читают