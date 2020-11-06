Выборы в США. Когда станет известен новый президент?

Подсчет голосов продолжается в пяти ключевых штатах.

Президентская гонка между действующим президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом находится на острие лезвия. Работники избирательных участков в ключевых штатах все еще продолжают подсчитывать бюллетени, передает zakon.kz.

Что происходит в каждом штате?

Аризона

По состоянию на 8:30 по Нур-Султану в Аризоне оставалось подсчитать около 285 000 бюллетеней.

Округ Марикопа, самый густонаселенный округ штата, сообщил о прибытии очередной партии почтовых голосов в 8:00 по Нур-Султану. Округ, в который входит Финикс, все еще имел около 204 000 бюллетеней для подсчета, 16 000 предварительных бюллетеней для обработки и 5600 досрочных голосов для проверки.

Госсекретарь штата Кэти Хоббс заявила CNN, что если округ Марикопа сохранит темпы, подсчитав 140 000 бюллетеней за один день, то "к вечеру пятницы у нас будет гораздо более ясная картина того, как обстоят дела" на президентских выборах в Аризоне.

Еще 46 000 бюллетеней были выданы в округе Пима.

Джорджия

Согласно заявлению госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, в четверг в 7:40 по Нур-Султану в Джорджии оставалось подсчитать около 16 000 голосов.

Лидерство Трампа продолжало падать по мере того, как в четверг было подсчитано больше бюллетеней. Он опережал Байдена менее чем на 2500 голосов.

Округ Фултон, самый большой в Джорджии и включающий Атланту, закончил подсчет почтовых голосов в четверг (пятница по Нур-Султану). В округе Клейтон, расположенном к югу от Атланты, все еще оставалось около 5700 бюллетеней; в округе Гвиннет, расположенном к северо-востоку от Атланты, - 4800.

Ранее во второй половине дня сотрудник избирательного участка Габриэль Стерлинг подчеркнул необходимость терпения в интересах точности.

Усилия здесь направлены на то, чтобы убедиться, что все голоса подсчитывается должным образом, - сказал Стерлинг журналистам.

Невада

Госсекретарь штата Невада сказал, что осталось подсчитать около 190 150 бюллетеней по всему штату, 90% из которых поступили из округа Кларк и Лас-Вегаса.

Из оставшихся неучтенных бюллетеней в Неваде 123 554 были либо возвращены по почте, либо доставлены лично в пункт выдачи бюллетеней. Остальные 66 596 бюллетеней были поданы лично на избирательном участке, либо во время досрочного голосования, либо в день выборов избирателями, которые воспользовались новым законом штата Невада о регистрации избирателей день в день.

В округе Кларк проживает около 70% всех активных зарегистрированных избирателей штата Невада.

В дополнение к 190 150 неучтенным бюллетеням по всему штату к пятнице необходимо утвердить еще 2500 предварительных бюллетеней.

Ранее в тот же день регистратор избирателей округа Кларк Джо Глория заявил, что ожидается подсчет 51 000 голосов и обнародования этих результатов в пятницу утром (суббота по Нур-Султану).

Северная Каролина

Трамп лидирует в Северной Каролине более чем на 75 000 голосов. Ожидается, что возможные дополнительные результаты будут сообщены только на следующей неделе.

За очень редким исключением, голоса Северной Каролины не изменятся до 12 или 13 ноября, - заявила в среду исполнительный директор Совета по выборам штата Бринсон Белл.

Пенсильвания

В Пенсильвании, где на карту поставлено 20 голосов выборщиков, осталось подсчитать около 250 000 бюллетеней, при этом осталось менее 10% почтовых голосов.

По состоянию на 7:15 пятницы по Нур-Султану в округе Филадельфия оставалось подсчитать примерно 72 000 почтовых голосов, которые все еще продолжают поступать на участки.

Власти округа Аллегейни сообщили, что по оценкам нужно обработать еще 10 000 - 15 000 бюллетеней. Сообщается, что из-за судебного приказа подсчет бюллетеней остановится до пятницы (субботы по Нур-Султану). Причиной остановки подсчета голосов назвали 29 000 спорных бюллетеней. Однако власти готовы возобновить подсчет.

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