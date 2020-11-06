До 40% гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии

Так, каналы изношены на 60-80%, плотины на 40%, скважины вертикального дренажа - до 75%.

Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

Особую опасность представляют гидротехнические сооружения ввиду их аварийного состояния. Подавляющее большинство водохозяйственных сооружений построены в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%, - сказал Юрий Ильин во время правительственного часа в Сенате.

Как уточнил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, всего по республике насчитывается 5 894 гидротехнических сооружений. Так, каналы изношены на 60-80%, плотины на 40%, скважины вертикального дренажа - до 75%.

Для обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных сооружений реализуется план мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Казахстана, которым предусматривается реконструкция аварийных водохранилищ. В целях подготовки гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод для предотвращения ущерба от возможных последствий проводятся обследования и составляется перечень водохозяйственных объектов по степени риска возникновения ЧС. Также эксплуатационными службами обеспечивается необходимый запас свободных емкостей в водохранилищах для аккумуляции паводковых вод и маневренности при интенсивном паводке, - добавил глава МЧС.

В целом запланировано строительство 39 новых водохранилищ в девяти регионах с общим объемом 3,6 млрд кубических метров в год. Для их строительства, по словам главы Минэкологии, необходимо 115 млрд тенге.

Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов, ввести в оборот новые орошаемые земли - 394 тыс. га. Создать более 129 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве, а также снять зависимость от объемов воды трансграничных рек, - отметил Магзум Мирзагалиев.

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