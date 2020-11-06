Актюбинские аграрии стали эффективнее работать

Область обеспечивает себя 24 видами продовольственных товаров из 32.

С начала 2020 года актюбинскими аграриями произведено сельхозпродукции на 236,4 млрд тенге, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций глава региона Ондасын Уразалин, передает zakon.kz.

Сельское хозяйство занимает важнейшую роль в развитии экономики области и может стать дополнительным резервом роста. По итогам 9-ти месяцев доля сельского хозяйства в экономике региона составила 4,3%. Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил о необходимости обеспечения продовольственной безопасности за счет местных товаропроизводителей и повышения экспортного потенциала. Для выполнения поручений Президента был создан дополнительный резерв по 10 видам социально-значимых продовольственных товаров. На эти цели из резерва акимата области выделено 300 млн тенге. Сегодня наша область обеспечивает себя 24 видами продовольственных товаров из 32. В целях недопущения роста цен на социально-значимые продовольственные товары в текущем году проведено 124 сельскохозяйственные ярмарки, - отметил аким области.

В ближайшие 3 года в данной сфере будут реализованы 23 крупных инвестпроекта на сумму 192 млрд тг. Так, в текущем году в регионе планируют ввести в эксплуатацию тепличный комплекс на 5 га, молочно-товарную ферму на 400 голов КРС и ряд других важных проектов, в 2021 году планируется открытие 3 молочно-товарных ферм на 4 тыс. голов КРС, птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год.

На различные виды субсидий предусмотрено 19,7 млрд тг., в том числе на поддержку семеноводства, удешевление гербицидов и удобрений было выделено около 1,3 млрд.тг., в результате чего средняя урожайность выросла на 35,3%. Субсидирование развития племенного животноводства составило 10,3 млрд. тг., что позволило увеличить поголовье племенного крупнорогатого скота на 6,5%, мелкорогатого скота на 1,8%.

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