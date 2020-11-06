"Уже ставят блокпосты" на трассе под Кокшетау

Санпосты начнут действовать в ночь на 7 ноября.

На Зерендинской трассе под Кокшетау появились бетонные блоки, передает zakon.kz.

Видео снял водитель и прислал в паблик kokshetautoday с подписью: "Уже ставят блокпосты... Зерендинская трасса...". Правда, согласно постановлению главного санврача региона, идет подготовка к установке не блокпостов, а санпостов, которые начнут действовать в ночь на 7 ноября.

Ранее сообщалось, что с 7 ноября в Акмолинской области ужесточат карантин. Будет установлен периметр карантинной зоны города Кокшетау, с определением пунктов въезда-выезда, на которых установят санпосты. Помимо этого, водится ограничение на передвижение с 21.00 до 6.00 часов, за исключением сотрудников полиции, скорой помощи, пожарной службы и других служб жизнеобеспечения. Людям старше 65 лет не рекомендуется покидать дома без особой необходимости.

Для чего будут установлены санпосты?

Согласно алгоритму, санитарные посты устанавливаются в пунктах въезда и выезда в/из карантинной зоны;

На них сотрудники Департамента полиции Акмолинской области при въезде и выезде в/из города Кокшетау останавливают автотранспорт и обеспечивают общественный порядок. Медицинский работник, работник санитарной службы на санитарном посте проводит термометрию людей, анкетирование, контроль по информационной системе больных и контактных, нарушающих режим карантина.

При выявлении людей с подозрением на COVID-19 (наличие респираторных признаков - кашель, температура (со слов опрашиваемого), отдышка), медицинский работник, работник санитарной службы вызывает скорую помощь для транспортировки его в провизорный стационар. До приезда машины скорой медицинской помощи необходимо представить больному медицинскую маску и соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

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