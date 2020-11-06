Среди избирателей в США обнаружили 1,8 млн "мертвых душ"

Подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны продолжается.

Американские судебные наблюдатели выявили махинации почти с двумя миллионами голосов избирателей, сравнивая данные демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте организации Judicial Watch, в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза: в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико — 177, и в Южной Дакоте — 171.

Новое исследование "мертвых душ" в голосовании подчеркивает безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте. "Грязные" списки избирателей могут означать "грязные" выборы, — сказал глава объединения наблюдателей Том Фиттон.

3 ноября в США прошли выборы. Подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны продолжается, во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

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