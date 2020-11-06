Более тысячи семей улучшат жилищный вопрос в Актюбинской области

На эти цели предусмотрено 6,5 млрд тенге.

1 млн кв.м.жилья сдадут в Актюбинской области в 2020 году. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

В регионе наблюдается динамичное развитие сферы жилищного строительства.

В частности, активно развивается индивидуальное жилищное строительство, реализуется программа «Нұрлы жер». В настоящее время в эксплуатацию введено 558 тыс. м2 жилья или 3 785 квартир. В целом, до конца года планируется сдать 1 млн. м2 или 7 200 квартир. По программе «7-20-25» одобрено порядка 1 400 заявок.

В очереди на получение жилья состоят 31,2 тыс. человек, в том числе 16,5 тысяч – представители социально-уязвимых слоев населения, 2,8 тысяч многодетных семей. В текущем году планируется выдать квартиры 1 084 семьям, 485 семей уже получили жилье, в их числе 222 - представители социально-уязвимых слоев населения, 236 - многодетные семьи. На эти цели предусмотрено 6,5 млрд тенге. На 2021 год запланирован ввод 1,1 млн. м2 жилья или около 7 500 квартир, - рассказал спикер.

​В связи с пандемией с марта по май текущего года снижены предельные тарифы на комуслуги на 20% по г.Актобе, на 50% по районам, на электроснабжение

в пределах 10% по всей области для групп населения, использующих электроэнергию в бытовых целях.

В области принимаются системные меры по повышению качества жизни населения.

По итогам реализации проектов по водо и газоснабжению населенных пунктов до конца 2020 года обеспеченность населения централизованным водоснабжением составит 95,8%, газоснабжением – 91,3%.

В 2021 г. в планах реализация проектов по обеспечению питьевой водой жителей 12 населенных пунктов, газом - 8 населенных пунктов. Стоимость проектов 4,8 млрд тенге.

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