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Суд принудительно ликвидировал Tengri Bank

Иск поступил в суд от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото : tengribank.kz6 ноября 2020, 14:17

В специализированном межрайонном экономическом суде Алматы был рассмотрен иск о принудительном прекращении деятельности АО "Tengri Bank", передает zakon.kz.

Иск поступил в суд от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Иск был удовлетворен. 5 ноября суд определил принудительно ликвидировать АО "Tegri Bank". Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

17 сентября постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка было принято решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение банковских и иных операций. Банк систематически нарушал пруденциальные нормативы, не выполнял меры надзорного реагирования и требования уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

С начала 2020 года в банке произошел массовый отток средств клиентов, который привел к невозможности обеспечения достаточного уровня ликвидности для бесперебойного функционирования банка. С марта 2020 года Tengri Bank не исполнял в полном объеме договорные обязательства по платежам и переводам денег. Агентством в отношении банка были приняты 11 мер надзорного реагирования и составлено 36 протоколов об административных правонарушениях.

Позже стало известно, что Департаментом экономических расследований по Алматы в отношении руководства Tengri Bank начато расследование по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".


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