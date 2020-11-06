Жители Шымкента ощутили землетрясение в 2-3 балла

Эпицентр землетрясения расположен в 565 км на запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Фото : pixabay.com

Жители Шымкента ощутили землетрясение в 2-3 балла, сообщает zakon.kz. Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 6 ноября в 13 час 38 мин 44 сек Алматинского времени (6 ноября 2020г. в 07 час 38 мин 44 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 565 км на запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 39.72° с.ш. 71.68° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Шымкенте 2-3 балла, - сообщили в ЦСО "Алматы".

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