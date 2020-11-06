5 млрд тенге выделили на борьбу с COVID-19 в Актюбинской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная.

В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Все наши силы брошены на борьбу с инфекцией и сохранение стабильной эпидемиологической ситуации. В целом, на борьбу с КВИ выделено порядка 5 млрд.тг., в том числе на приобретение медицинской техники и оборудования направлено 3,4 млрд.тг., на закуп лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд.тг. С марта текущего года более 3600 медицинских работников получили надбавки и премии в размере 2,9 млрд. тенге, - сообщил глава региона.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, в стационарах имеется 315 инфекционных коек, их количество в случае необходимости будет увеличено до 3603.

Также работают 3 карантинных стационара на 440 коек для прибывающих из-за границы без ПЦР-тестов.

Приняты необходимые меры по укреплению материально-технической базы медучреждений. В целом, по области установлено 12 современных компьютерных томографов, 11 стационарных рентген аппаратов, 353 аппарата ИВЛ, 405 кислородных концентраторов, 626 аппаратов Боброва и 250 кислородных подушек, закуплены 41 санитарная машина, 6 мобильных передвижных комплексов и 2 передвижных медицинских комплекса на базе КамАЗа.

При содействии руководства региона 5 местных предприятий наладили производство 90 тыс. литров дезинфицирующих и антисептических средств, 70 фирм могут выпускать более 100 тыс. медицинских масок в сутки.

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