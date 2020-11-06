Горячие новости
Читайте также

В СКО строят сразу шесть новых ФОКов

На ремонт и строительство спортивных объектов в области затрачено 4,6 миллиарда тенге.

Фото : пресс-служба6 ноября 2020, 15:00

Физкультурно-оздоровительные комплексы особенно востребованы в сельской местности. В этом году в СКО идет строительство сразу шести ФОКов, сообщает zakon.kz.

Три физкультурно-оздоровительных комплекса будут построены в рамках программы "Дорожная карта занятости": в городе Сергеевка района Шал акына, в городе Тайынша Тайыншинского района, а также в селе Смирново Аккайынского района. Все три объекта планируется завершить в ноябре-декабре этого года.

В рамках программы «Ауыл-Ел Бесігі» ведется строительство еще трех физкультурно-оздоровительного комплексов: в селе Саумалколь Айыртауского района, в селе Явленка Есильского района, а также в селе Пресновка Жамбылского района. Первые два должны быть построены до конца этого года. Срок сдачи пресновского ФОКа - март 2021 года.

В каждом ФОКе будет несколько залов для занятий различными видами спорта, организованы секции и отделения ДЮСШ. Кроме того, новые комплексы смогут принимать различные районные турниры.

Появление крытых спортивных комплексов позволит развивать массовый спорт на селе, а любителям физической культуры и спорта из районов Северо-Казахстанской области даст возможность тренироваться в комфортных условиях.

Кроме того, в регионе ведется строительство пяти крытых хоккейных кортов с привязкой к спортивным сооружениям. Сразу два из них в районе имени Габита Мусрепова, по одному - в районе Магжана Жумабаева, Мамлютском и Тимирязевском районах.

Всего на ремонт и строительство спортивных объектов в Северо-Казахстанской области в этом году затрачено 4,6 миллиарда тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты