В СКО строят сразу шесть новых ФОКов

На ремонт и строительство спортивных объектов в области затрачено 4,6 миллиарда тенге.

Физкультурно-оздоровительные комплексы особенно востребованы в сельской местности. В этом году в СКО идет строительство сразу шести ФОКов, сообщает zakon.kz.

Три физкультурно-оздоровительных комплекса будут построены в рамках программы "Дорожная карта занятости": в городе Сергеевка района Шал акына, в городе Тайынша Тайыншинского района, а также в селе Смирново Аккайынского района. Все три объекта планируется завершить в ноябре-декабре этого года.

В рамках программы «Ауыл-Ел Бесігі» ведется строительство еще трех физкультурно-оздоровительного комплексов: в селе Саумалколь Айыртауского района, в селе Явленка Есильского района, а также в селе Пресновка Жамбылского района. Первые два должны быть построены до конца этого года. Срок сдачи пресновского ФОКа - март 2021 года.

В каждом ФОКе будет несколько залов для занятий различными видами спорта, организованы секции и отделения ДЮСШ. Кроме того, новые комплексы смогут принимать различные районные турниры.

Появление крытых спортивных комплексов позволит развивать массовый спорт на селе, а любителям физической культуры и спорта из районов Северо-Казахстанской области даст возможность тренироваться в комфортных условиях.

Кроме того, в регионе ведется строительство пяти крытых хоккейных кортов с привязкой к спортивным сооружениям. Сразу два из них в районе имени Габита Мусрепова, по одному - в районе Магжана Жумабаева, Мамлютском и Тимирязевском районах.

Всего на ремонт и строительство спортивных объектов в Северо-Казахстанской области в этом году затрачено 4,6 миллиарда тенге.

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