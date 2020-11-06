Выборы в США: Байден перехватил лидерство в Джорджии

При победе в этом штате Джо Байден получит 16 голосов выборщиков и достигнет 280, при необходимых 270.

Кандидат в президенты США Джо Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия, следует из данных прогноза Associated Press, передает zakon.kz.

Согласно данным, у Байдена 2 449 371 голосов, против 2 448 454 у Трампа, таким образом кандидат от Демократической партии опережает действующего президента на 917 голосов.

При победе в этом штате Джо Байден получит 16 голосов выборщиков и достигнет 280, при необходимых 270.

Однако существует вероятность пересчета голосов независимо от исхода, отмечает портал Axios.

Ранее сообщалось, что подсчет голосов все еще не завершен полностью в пяти ключевых штатах - Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте из-за пандемии коронавируса. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". В ряде штатов, например, в Мичигане и Висконсине, действующий президент вначале побеждал, однако потом его соперник Джо Байден перехватил лидерство. Трамп назвал такую ситуацию "странной".

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