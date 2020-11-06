Манипулятор "срезал" бок Toyota RAV4 в ДТП в Алматы

Водителя с различными травмами госпитализировали в ГКБ №4.

В Алматы произошло ДТП, в котором едва не погиб водитель Toyota RAV4, передает zakon.kz.

Мужчина рассказал, что съехал с Капчагайского моста на улицу Бекмаханова. Он следовал в восточном направлении по среднему ряду. В один момент его подрезал Mercedes. Водитель Toyota резко свернул в сторону и врезался в припаркованный манипулятор DAF.

Удар пришелся на сторону водителя и был такой силы, что у Toyota "срезало" бок.

Водителя с различными травмами госпитализировали в ГКБ №4.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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