Манипулятор "срезал" бок Toyota RAV4 в ДТП в Алматы
Водителя с различными травмами госпитализировали в ГКБ №4.
Фото : zakon.kz6 ноября 2020, 16:22
В Алматы произошло ДТП, в котором едва не погиб водитель Toyota RAV4, передает zakon.kz.
Мужчина рассказал, что съехал с Капчагайского моста на улицу Бекмаханова. Он следовал в восточном направлении по среднему ряду. В один момент его подрезал Mercedes. Водитель Toyota резко свернул в сторону и врезался в припаркованный манипулятор DAF.
Удар пришелся на сторону водителя и был такой силы, что у Toyota "срезало" бок.
Водителя с различными травмами госпитализировали в ГКБ №4.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
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