Назначен министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

Им стал Арман Шаккалиев.

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 ноября новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан назначен Арман Шаккалиев, сообщает zakon.kz.

В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Арман Шаккалиев сменил на этом посту в Комиссии Серика Жумангарина, ставшего Председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.

В разные годы Арман Шаккалиев занимал руководящие должности в Министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С 2008 по 2016 годы являлся директором Казахстанского института стандартизации и сертификации, с 2016 по 2018 годы руководил Департаментом технического регулирования и аккредитации ЕЭК.

Непосредственно перед назначением на должность министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК занимал пост Председателя Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и торговле и Министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.



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