Друг Шумахера рассказал правду о его состоянии

Ранее никакой информации не было.

Легенда Формулы 1 Михаэль Шумахер продолжает лечение после серьезной травмы мозга, полученной им во время аварии на лыжах в 2013 году. Информации о его состоянии практически нет в связи с пожеалниями его семьи. Но рано или поздно все тайное становится явным, передает zakon.kz.

Бывший глава Ferrari Жан Тодт начал раскрывать подробности положения своего близкого друга Михаэля Шумахера.

Его борьба продолжается вместе с семьей и врачами. Я вижу Михаэля регулярно. Мы вместе смотрим телевизор, - сказал Тодт в интервью De Telegraaf.

Затем Тодта спросили, знает ли Михаэль о достижениях своего сына Мика в Формуле-1.

Я не буду об этом говорить. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это его личное дело. Мик - молодой талантливый гонщик. У него громкое имя, но ему нужно время. Пока рано говорить, есть ли у него талант отца, Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона. Мы этого еще не знаем, - заявил друг Михаэля.

В 2019 году распространились сообщения о том, что Михаэйль был в больнице в Париже, чтобы пройти курс лечения у пионера клеточной хирургии, и позже сотрудники сообщили, что он был в сознании.

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