Зарядка на работе - в Минздраве дали разъяснения

Правила носят рекомендательный характер.

В Министерстве здравоохранения уточнили правила проведения зарядки на работе, передает zakon.kz.

Ранее глава ведомства Алексей Цой утвердил правила проведения физической зарядки на работе. Некоторые пользователи обеспокоились, что теперь начальники будут заставлять их заниматься спортом.

Такие правила действительно утверждены, но они носят рекомендательный характер. Эту информацию Stop Fake подтвердила главный эксперт управления общественного здравоохранения Минздрава Айгерим Садубаева.

Наказывать за то, что не проводят зарядку, не будут. Административного воздействия по реализации данной формы нет, - сообщила она.

Рекомендованная физзарядка включает в себя разминку и набор простых гимнастических упражнений. Проводить ее советуют в первой половине дня и не дольше 10-15 минут.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!