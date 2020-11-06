Димаш Кудайберген и смартфоны OPPO – альянс мирового уровня

OPPO – один из пяти крупнейших производителей смартфонов в мире.

Это точно можно так называть. Ведь уровень обоих – мировой. OPPO – один из крупнейших брендов смартфонов и гаджетов IoT в мире, а Димаш Кудайберген – певец, фан-клубы которого есть в десятках стран. Презентация серии OPPO Reno4 в Казахстане стала одновременно и презентацией нового посланника бренда.

Ивент провели онлайн на официальном youtube-канале. Представители компании рассказали, что новые смартфоны просто созданы для творческих людей, они наделены множеством функций для производства контента. А Димаш Кудайберген помог их продемонстрировать.

OPPO – один из пяти крупнейших производителей смартфонов в мире. А в Казахстане компания в течение нескольких месяцев текущего года - в топ-2.

Серия OPPO Reno4 – это два смартфона Pro и Lite. Отличия в некоторых элементах «железа». Но камеры весьма мощные у обоих. Много внимания уделено креативным функциям. AI Color Portrait может сделать фон на фото и видео черно-белым. Есть возможность снимать видео со скоростью 960fps. И это лишь малая часть крутых функций новинок.

Новые смартфоны OPPO заботятся о вашем здоровье. Частота обновления экрана 90 Гц. Есть сертификат TÜV Rheinland Full Care Display Certification.

В конце ивента в студию пригласили бренд-амбассадора OPPO в Казахстане. Димаш Кудайберген сообщил, что рад стать представителем международной компании. Он уже опробовал OPPO Reno4 Pro: понравились функции AI Color Portrait и UltraNight: Димаш даже показал несколько фото, сделанных им.

Финалом стал показ ролика с участием Димаша. Точнее, двух Димашей... Впрочем, об этой видеоистории лучше не рассказывать – её стоит смотреть на канале OPPO KZ.

Старт продаж 16 ноября. Стоимость OPPO Reno4 – 349 990 тенге, OPPO Reno4 Lite – 179 990 тенге.

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