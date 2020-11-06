Американский адвокат назвал срок определения президента США

Реальные шансы на победу есть как у Трампа, так и у Байдена, но ни демократы, ни республиканцы не намерены признавать результаты выборов.

Объявление о победе на выборах президента США ни республиканцем Дональдом Трампом, ни демократом Джозефом Байденом не означает, что победитель станет известен в ближайшие дни, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

В ближайшие несколько недель можно ждать судебных дел и противостояния между республиканцами и демократами относительно легитимности итогов голосования, - рассказал адвокат из Чикаго, управляющий партнер адвокатского бюро Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов.

По его словам, реальные шансы на победу есть как у Трампа, так и у Байдена, но ни демократы, ни республиканцы не намерены признавать результаты выборов.

Более того, команда Трампа уже подала несколько исков в разных штатах о пересчете голосов.

Так как иски поданы в штатах, контролируемых демократами, судьи, скорее всего, откажут. Но это означает то, что следующей инстанцией, куда обратится Трамп, будет Верховный суд США. И здесь уже есть вероятность удовлетворения его требований, так как усилиями Трампа, назначившего в ВС трех судей, перевес республиканцев к демократам в суде сейчас составляет 6/3, - подчеркнул адвокат.

В свою очередь директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына обратила внимание на масштабный раскол американского общества, где, по ее словам, для достижения победы обе стороны используют манипулятивные и достаточно грязные методы подсчёта голосов.

В отдельных штатах мы наблюдали то, что уже принято называть «скачком демократии». Когда сперва была поддержка одного кандидата, а потом очень резкий прирост голосов за другого. Все это свидетельствует о том, что вопросов к системе много. Сама система, скорее всего, устарела, хотя в свое время считалась одной из самых передовых и демократичных. Но сейчас она должна быть пересмотрена в соответствии с вызовами времени. Реальность поменялась, - заявила политолог.

Ранее в этот же день Трамп заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. В свою очередь, Байден призвал всех американцев к спокойствию в преддверии завершения подсчета голосов на выборах главы государства.

Накануне несогласные с результатами голосования начали акции протеста в Аризоне и Нью-Йорке. Там после столкновений с полицией арестовали около 20 человек, у задержанных обнаружили шокеры, ножи и опасные петарды.

Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.

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