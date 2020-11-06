Байден перехватил лидерство в Пенсильвании
После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%.
Фото : zimbio.com6 ноября 2020, 20:04
Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвании, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков.
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