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Байден перехватил лидерство в Пенсильвании

После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%.

Фото : zimbio.com6 ноября 2020, 20:04

Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвании, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков.


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