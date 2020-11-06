Аким Петропавловска рассказал правила пересечения блокпостов с 9 ноября

Въезжать и выезжать из города смогут отдельные категории граждан.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков обратился к жителям Северо-Казахстанской области в связи с усилением карантинных ограничительных мер в Петропавловске и Кызылжарском районе, передает zakon.kz.

Согласно информации Петропавловск.news, с 9 ноября въезжать в областной центр и выезжать из Петропавловска смогут беспрепятственно отдельные категории граждан - сотрудники организаций жизнеобеспечения; лица въезжающие и выезжающие по медицинским показаниям; лица, находившиеся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; транспорта и лиц, задействованных в природоохранных, ветеринарных мероприятиях, дорожно-ремонтных работах, аварийных служб, санитарно-эпидемиологической службы; поставщики товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также всего грузового транспорта с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации).

Также в этот список входят работники предприятий от места работы до места жительства при наличии справки с места работы свободного образца, заверенной печатью. Будет организован «зеленый» коридор и широкий проезд, чтобы не образовывалось столпотворения у блокпостов.

Call-центр собирает заявки от предприятий и составляет списки работников, которые будут пересекать блокпосты Петропавловска. Жители районов области, которые работают в областном центре, подают списки в районные акиматы. Они будут представлены в акимат Петропавловска и внесены в базу данных лиц, имеющих право пересекать границу областного центра. Все это делается для того, чтобы не создавать очереди на блокпостах, — пояснил аким Петропавловска.

Все остальные категории граждан смогут въехать в Петропавловск только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Срок его действия 72 часа с момента выдачи результата.

Глава областного центра попросил всех жителей населенных пунктов области совершить необходимые покупки и сделать срочные дела в Петропавловске до 00 часов 9 ноября 2020 года. Также навестить родственников до закрытия города и решить, где будет житель области находиться во время закрытия города — в Петропавловске или за его пределами. Со вступлением нового постановления в силу передвижение будет запрещено.

Навестить родственников даже в пригороде Петропавловска будет возможно только при наличии ПЦР-теста.

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