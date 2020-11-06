В Алматы произошло землетрясение
Ощутимость - 2-3 балла.
Фото : Istock6 ноября 2020, 21:09
В Алматы и Алматинской области зарегистрировали землетрясение, передает zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 06 ноября в 20.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 226 км на восток от Алматы на территории Казахстана, - говорится в сообщении СОМЭ.
Энергетический класс землетрясения 11.4.
Магнитуда MPV 4.3.
Глубина 20 км.
Толчки в 3-4 балла ощущались в населенных пунктах Кегень, Шалкоде, Узын-Булак, в Алматы – 2-3 балла.
ДЧС оповестил соответствующие органы. По данным ЦОУ ДП - патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено, - значится в информации ДЧС Алматы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046856-e0187b175f60cbfc74122b21693038cf
Сейчас читают