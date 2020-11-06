ЕС официально ввел санкции против Лукашенко
Под санкции ЕС из-за репрессий в Беларуси попал также сын Александра Лукашенко Виктор и 13 белорусских чиновников.
Фото : БелТА6 ноября 2020, 21:21
Евросоюз ввел персональные санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 белорусских чиновников, передает zakon.kz со ссылкой на журнал ЕС.
Ввиду серьезности ситуации в Беларуси, в результате продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции, Александр Лукашенко и еще 14 человек должны быть включены в список санкций, - сказано в решении Евросоюза.
Санкции были наложены на руководителя администрации Лукашенко, председателя Комитета государственной безопасности Беларуси, председателя Следственного комитета, руководителя Оперативно аналитического центра, пресс-секретаря белорусского президента, командира спецподразделения Альфа и председателя Конституционного суда Беларуси.
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