В штате Джорджия пересчитают голоса

В Джорджии борьба идет за голоса 16 выборщиков. Разрыв между кандидатами не превышает 2 тысяч голосов.

Власти американского штата Джорджия проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах, передает zakon.kz со ссылкой на Korresondent.

Прямо сейчас в Джорджии кандидаты остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около 5 млн бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч. По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет, - сказал вице-губернатор Брэд Раффенспергер на пресс-конференции, трансляцию которой вели основные телеканалы страны.

В то же время менеджер по проведению голосования в Джорджии Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

Известно, что в Джорджии борьба идет за голоса 16 выборщиков. По данным американских телеканалов разрыв между кандидатами не превышает 2 тысяч голосов.

Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у республиканца Дональда Трампа их 214, у кандидата от демократов Джо Байдена – 264.

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