Ученые нашли индикатор тяжелой формы коронавируса

В организме пациентов с тяжелой формой заболевания присутствует особенная молекула.

Ученые из Италии обнаружили молекулу, которая влияет на тяжесть течения коронавируса. Ее можно считать индикатором серьезности заболевания, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.ru.

По словам ведущего исследователя лаборатории иммунологии и микробиотики Марии Решиньо, молекула запускает процесс иммунного ответа и присутствует в организме тех пациентов, которые переносят болезнь тяжелее. Открытие было сделано недавно, и его результаты только готовятся к публикации.

Группа Решиньо также исследует генетические характеристики женского организма, препятствующие возникновению коронавируса. Исследования показали, что у женщин риск развития тяжелой формы заболевания ниже.

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