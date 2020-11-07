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Ученые нашли индикатор тяжелой формы коронавируса

В организме пациентов с тяжелой формой заболевания присутствует особенная молекула.

Фото : Global Look Press7 ноября 2020, 00:32

Ученые из Италии обнаружили молекулу, которая влияет на тяжесть течения коронавируса. Ее можно считать индикатором серьезности заболевания, передает zakon.kz со ссылкой на Vesti.ru.

По словам ведущего исследователя лаборатории иммунологии и микробиотики Марии Решиньо, молекула запускает процесс иммунного ответа и присутствует в организме тех пациентов, которые переносят болезнь тяжелее. Открытие было сделано недавно, и его результаты только готовятся к публикации.

Группа Решиньо также исследует генетические характеристики женского организма, препятствующие возникновению коронавируса. Исследования показали, что у женщин риск развития тяжелой формы заболевания ниже.


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