В ЕС реформируют Шенген

В Шенгенском форуме примут участие евродепутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и других национальных властей.

Еврокомиссия организует первый Шенгенский форум в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу. Он пройдет до начала декабря, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Шенгенское пространство – одно из крупнейших достижений Европейского союза. В наших общих интересах сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах, ем не менее, в последние годы после неоднократных кризисов Шенгенское пространство подвергалось нарастающей напряженности, - сказал официальный представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК отвечал на вопрос о реакции Брюсселя на объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном 5 ноября удвоения сил, отвечающих за контроль на границах с соседями по ЕС, из-за угрозы терактов и нелегальной иммиграции. Макрон призвал ЕС "основательно воссоздать свое Шенгенское пространство".

Виганд заявил, что форум определит ориентировки по реформированию Шенгенского пространства. В этой встрече примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и других национальных властей.

Он назвал основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства. К ним относятся усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств-членов ЕС, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиленная поддержка со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.

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