Цена на нефть падают из-за затянувшихся выборов в США
В ходе дневной торговой сессии на лондонской бирже нефть марки Brent подешевела на 3,69%.
Фото : Pixabay7 ноября 2020, 01:40
Глобальные цены на нефть упали ниже $40 за баррель на фоне затяжного подсчета голосов на выборах президента США, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
В ходе дневной торговой сессии на лондонской бирже нефть марки Brent подешевела на 3,69%, до $39,42 за баррель.
Стоимость американской нефти марки WTI на нью-йоркской бирже упала на 4,31%, до $37,12 за баррель.
Учитывая то, что участники рынка требуют ясности в выборах (президента США), колебания спроса снова сказываются на энергетическом комплексе, – заявил Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.
На цену повлияло также угасание надежды инвесторов на утверждение крупного пакета экономических стимулов в США. Этот пакет должен был помочь преодолеть последствия пандемии коронавируса.
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