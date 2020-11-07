Цена на нефть падают из-за затянувшихся выборов в США

В ходе дневной торговой сессии на лондонской бирже нефть марки Brent подешевела на 3,69%.

Глобальные цены на нефть упали ниже $40 за баррель на фоне затяжного подсчета голосов на выборах президента США, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В ходе дневной торговой сессии на лондонской бирже нефть марки Brent подешевела на 3,69%, до $39,42 за баррель.

Стоимость американской нефти марки WTI на нью-йоркской бирже упала на 4,31%, до $37,12 за баррель.

Учитывая то, что участники рынка требуют ясности в выборах (президента США), колебания спроса снова сказываются на энергетическом комплексе, – заявил Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

На цену повлияло также угасание надежды инвесторов на утверждение крупного пакета экономических стимулов в США. Этот пакет должен был помочь преодолеть последствия пандемии коронавируса.

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