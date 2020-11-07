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Трамп призвал Байдена не объявлять о своей победе

Речь идет о возможности Верховного суда приостановить подсчет голосов в отдельных штатах.

Фото : Caasimada Online7 ноября 2020, 06:00

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что его соперник на выборах главы государства от Демократической партии Джозеф Байден не имеет права утверждать о своей победе, пока идут разбирательства в судах, сообщает zakon.kz.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента. Я тоже мог бы об этом заявить. Судебные разбирательства только начинаются!" — написал он.

Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

Речь идет о возможности Верховного суда приостановить подсчет голосов в отдельных штатах, что может стать преимуществом для одного из кандидатов.

Также 5 ноября во время выступления в Белом доме президент США пригрозил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. Трамп отметил, что обращений в суд будет много в связи с большим количеством улик и доказательств нарушений на прошедших выборах президента США.

По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.


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