Трамп призвал Байдена не объявлять о своей победе

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что его соперник на выборах главы государства от Демократической партии Джозеф Байден не имеет права утверждать о своей победе, пока идут разбирательства в судах, сообщает zakon.kz.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!