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Отобрали более 10 кг золота – в Алматинской области задержали грабителей

Подозреваемые уже дали признательные показания.

Фото : Polisia.kz7 ноября 2020, 07:06

В дежурную часть ДП Алматинской области обратился 49-летний мужчина. Неизвестные напали на него и применив силу, забрали золотые слитки, сообщает zakon.kz.

Преступление произошло в Карасайском районе. Похитители унесли с собой золота на 10 кг 700 г., передает пресс-служба МВД РК.

Сотрудники Управления криминальной полиции области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых. Ими оказались уроженцы Алматинской области в возрасте от 26 до 38 лет.

На сегодня подозреваемые уже дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 192 части 4, то есть разбойное нападение, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Все подозреваемые в порядке статьи 128 УПК РК взяты под стражу. Проводятся все необходимые в таких случаях оперативные работы, – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Данияр Мендебаев.


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