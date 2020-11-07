Более 600 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Всего в стране подтверждено 115 439 случаев.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 613 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 115 439 случаев.
в городе Алматы - 14912(+32),
в городе Нур-Султан - 14789(+45),
в Атырауской области - 11350(+15),
в ВКО - 11443 (+253),
в Карагандинской области - 10678(+16),
в ЗКО - 7186(+44),
в городе Шымкент - 5257(+3),
в Алматинской области - 5214(+9),
в СКО - 4656(+29),
в Павлодарской области - 4564(+64),
в Жамбылской области - 4212(+5),
в Акмолинской области - 3930(+38),
в Костанайской области - 3808(+55),
в Туркестанской области - 3422(+1),
в Мангистауской области - 3405(+0),
в Актюбинской области - 3351(+4),
в Кызылординской области - 3262(+0).
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