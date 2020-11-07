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Более 600 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Всего в стране подтверждено 115 439 случаев.

Фото : Jurnalul European7 ноября 2020, 08:01

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 613 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 115 439 случаев.

в городе Алматы - 14912(+32),

в городе Нур-Султан - 14789(+45),

в Атырауской области - 11350(+15),

в ВКО - 11443 (+253),

в Карагандинской области - 10678(+16),

в ЗКО - 7186(+44),

в городе Шымкент - 5257(+3),

в Алматинской области - 5214(+9),

в СКО - 4656(+29),

в Павлодарской области - 4564(+64),

в Жамбылской области - 4212(+5),

в Акмолинской области - 3930(+38),

в Костанайской области - 3808(+55),

в Туркестанской области - 3422(+1),

в Мангистауской области - 3405(+0),

в Актюбинской области - 3351(+4),

в Кызылординской области - 3262(+0).


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